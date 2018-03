Posted by Bos

Akriso:- Warbixin khilaafka Udhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Soomaaliland Ee Heshiiskii Berbera Saameen Ma kuyeelan karaa Wadahadaladii Jabuuti ?

Warar hoose oo ay helayso Warbaahinta Puntlandi ayaa sheegaya in Madaxweynaha Maamulka iskiisa ugu dhawaaqay gooni isutaaga ee Soomalailand Muuse Biixi uu rabo in uu ka baaqasado wada hadaladii Jabuuti uga furmi lahaa dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Soomaaliland.

Shirkan ayaa waxaa gogo shiisa dhigtay dowladda Jabuuti gaar ahaan Madaxweynaha Ismaaciil Cumar geele , waxaana dhawaan laga soo wareejiyay Magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga taas oo ka caraysiisay dowladda Turkiga.

khilaafkii ka dhashay heshiiskii Shirkada DP World ee Dekeda Berbera ee udhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Soomaaliland ayaa cirka isku shareeray ,waxayna keentay arintan in Madaxweyne Muuse biixi uu ku hanjabo in dowladda Fadaralka Somalaiya ay ladagaalami doonaan hadii aysan faraha kala bixin heshiisyada ay la galayaan Shirkadaha shisheeye .

Warar hoose oo ay helayso Warbaahinta Puntlandi ayaa sheegaya in Muuse biix maalmaha soo socda uu kala hadli doon xiisada ka dhalatay arinta heshiiska Dekeda Berbera Xisbiyada siyaadaeed ee Maamulkaasi ,isimada dhaqanka , Golaha guurtida iyo Aqoonyahanada si loo wada qaato mowqif midaysan oo looga soo horjeedo Xukuumada Soomaaliya oo iyana dhankeeda arintan ka soo horjeesatay .

Dowladda Jabuuti iyo wakiilada dhex dhaxaadinaya labada dhinac ayaa walwal ka qaba in wadahadaladii loo madal sanaa ee labada dhana ay u baaqaato xiisadaasi ka dhextaagan dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Soomaaliland ,waxayna wadaan gudigaasi dadaalo lag xaqiijinayo in uu qabsoomo shirka Jabuuti .

Dhanka Madaxtooyada Soomaaliya wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in Dowladda Soomaaliya ay ka caga jiidayso in ay la fariisato Maamulkaasi ,maadaama shalay dowladda ay ugudbisay Jamacada Carabta Warqad ay kaga dacwoonayso xadgudubka dalka Soomaaliya ay ku hayso Shirkada DP World , waxayna Jaamacada Carabta ay dacwadaasi loo gudbiyay ay ka soo saareen maanta War murtiyeed ay ku sheegeen in Qaranimada Soomaaliya ay muqadas tahay .

Kalfadhiga sadaxaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan lafilayo in uu furmo ayaa Xildhibaanada waxa ay ku madal sanyihiin in ay Mooshin ka keenaa heshiiska Saddax geesoodka ah ee uu Maamulka Soomaaliland la saxiixday Shirkada DP World .

Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in hadii wadahadalan ay baaqdaan ,wax badan ay ku waayi doonto Soomaaliland maadaama ay yihiin Maamul aan wali la Aqoonsanayn mudo hada laga joogo 28 Sano .

Puntlandi.com Bosaaso.