Posted by GW1

Baarlamanka Soomaaliya oo dib u celiyey Sharciga la-dagaallanka musuqmaasuqa.

Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta dib ugu celiyey Wasaaradda Caddaaladda sharciga la-dagaallanka argagixisada oo uu horgeeyey Wasiirka Wasaaraddaasi Xassan Xuseen Xaaji.

Ka hor inta aan Golaha Shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya sharcigaan dib u celin ayaa waxaa xildhibaannada u akhriyey Wasiir xaaji,wuxuuna codsaday in ansixiyo sharcigaan oo lagu dhisayo guddiga madaxa-banaan ee la-dagaallanka musuqmaasuqa.

Baarlamanka Soomaaliya ayaa u sababeeyey celinta sharcigaan,iyagoo ku tilmaamay “mid qabyo” oo u baahan in la dhammaystiro,waxayna wasaaradda u soo jeediyeen in ay ku soo darto qodobo muhiim ah oo ay sheegeen in ay ka maqan yihiin.

