Posted by Al

Beesha Caalamka oo tiri ” Waraabow YUR ” iyo Xasan Sheekh iyo madaxadii Madasha oo fashil iyo kala carar ku dhacay



Xubnaha Beesha caalamka wakiilka uga ah Soomaaliya iyo wadamada reer galbeedka ee ugu tunka weyn wadamada daneeya arimaha Somaaliya ayaa ku guuleystay in ay jilbaha dhulka u dhigaan,oo ku khasbaan kooxda madaxda madasha wadatashiga Qaranku in ay ka noqdaan go’aankoodii daneysiga shakhsiga ah ahaa ee ay ku kordhiyeen xubnaha tirada Aqalka Sare dalka,go’aankaas oo xadgudub ku ahaa shuruucada iyo Dastuurka Dalka.

Kadib markii mudo laba berri ah ay Beesha Caalamka iyo Wadamada reer Galbeedku soo saarayeen mawjado iyo silsilado xambaarsan digniino iyo cambaareyno loo jeedinayo Madaxada Madasha Qaranka ee ku mashquulsan musuqmaasuqa doorashada,boobka hantida ummada somaaliyeed iyo ku tagrifalka awooda dawladnimo.

Ugu danbeyntii culeyskii ka imanaayey beesha caalamku waxa uu keenay in qoraal xalay habeen barkii ka soo baxay xafiiska Ex-Madaxweyne Xasan Sheekh lagu sheegay in madaxda maqaarsaarka ah ee madasha Qaranku ay ka noqdeen oo ay dib u dhigeen go’aankoodii hore ee ay ku kordhiyeen tirada xubnaha Aqalka sare inta laga gudbayo doorashada madaxtinimo ee dalka,iyadoo qoraalka lagu xusay in wax ka bedelka dastuurka loo xawilay xubnaha Baarlamaanka Cusub.

Nuqulka war murtiyeedka madasha wadatashiga ayaa waxaa ku saxeexan madaxa warbaahinta Madaxtooyada,sidoo kale war murtiyeedka kuma xusna wakhtiga iyo goorta fadhiga madaxda madashu qabsoomay iyo xubnaha ka soo qeyb galay,mad-madowga iyo deg dega war murtiyeedka lagu baahiyey ayaa rumeynaaya shakigii hore u jiray ee ahaa in golaha madasha wadatashiga Qaranku uu yahay gole maqaarsaar ah oo laga maamulo Xafiiska Madaxtooyada dalka.

Isku soo wada duubo dhirbaaxada siyaasadeed ee beesha caalamku ay la heshay Ex-Madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisa madaxda madasha ayaa mar kale banaanka soo dhigtay Asmada Siyaasadeed iyo khatarta dalka iyo dadka soomaliyeed ku jiraan,taas oo soo dadjinysa in dalka u baahan yahay isbedel siyaasadeed oo deg deg ah si loo badbaadiyo dadaaladii isdaba jooga ahaa ee loogu jiray in dib loo soo yagleelo Qaranimadii ummada Somaaliyeed

Daawo Allaah u naxariisto Careys Ciise iyo Saarkii ” Waraabow maalin Wacan “