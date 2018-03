Posted by P2

BREAKING:- (DHEGAYSO) Madaxweyne Gaas oo ka hadlay doorashada 2019 inuu muddo kororsi sameysanayo

Garowe (Puntlandi) Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si cad u sheegay in doorashada madaxtinimada Puntland ku dhicidoonto 8-da January, isagoo meeshana ka saaray wax muddo kororsi ah.

Madaxweyne Gaas ayaa hadalkaan ku sheegay wareysi uu siiyay BBC-da, isagoo ka jawaabayay hadal haynta ku saabsan muddo kororsi labo sanno ah, balse madaxweynuhu ma cadaynin nuuca ay noqonayso doorashada 2019.

Gaas waxaa uu sheegay inuusan awood u lahayn inuu waqtiga kororsado, islamarkaana ay la yaab ku noqotay inay arrintaas bulshada dhagaheeda ku badatay.

Sidoo kale, madaxweyne Gaas waxaa uu ka gaabsaday inuu cadeeyo in doorashada soo socota uu mar kale iskuso sharixidoono xilka madaxtinimada Puntland, inkastooo uu hadda ka hor sheegay inuusan 2019 isisoo sharixindoonin.

Hadalka madaxweyne Gaas ayaa kusoo beegmaya, iyadoo uu jiray shaki weyn oo ku saabsanaa inuu  diyaarsanayo qorshe uu waqtiga kusii kororsanayo.

Puntlandi.com

