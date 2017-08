Posted by GW1

12 wasiir oo katirsanaa maamulka Hirshabelle oo iscasilay.

12 Wasiiro oo isugu jira Wasiir iyo Wasiir ku xigeeno oo katirsanaa maamulka Hirshabeelle ayaa goor dhowayd magaalada Jowhar kaga dhawaaqay inay iska casileen xilkooda.

Wasiiraddaan ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle ku eedeeyay inuu ku fasilmay hogaaminta maamulka iyo waxqabadkii laga sugayay.

Wasiiradda is casilay oo qeybtood ah xildhibaano ayaa ku biiray mooshinka la doonayo in xilka looga tuuro madaxweyne Cosoble, iyadoo la filayo in mooshinkaas si degdeg ah isla maanta loogu gudbiyo guddoonka barlamaanka Hirshabelle.

Puntlandi.com