Posted by Pi

BREAKING NEWS– Beesha Caalamka oo si cad u hor istaagi doonta Shaqsiyaadka Xooga iyo Musuqmaasuqa kusoo galay Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya

Warar hoose oo Dublamaasiyadeed oo ay heleen Howlwadeenada Puntlandi ayaa xaqiijinaya in Bersha Caalamku aysan sinaba u aqbali doonin in Kuraasta Baarlamaanka Soomaaliya ee muranku ka taagan yahay la meel mariyo iyadoo la iska indha tirayo cabashooyinka taagan.

Wararka aan helney waxay sheegayaan in Beesha Caalamku ay shaki wayn ka qabaan Gudiyada Doorashada ayna u arkaan kuwo u adeegaya qaar kamid ah Musharixiinta Madaxweynenimada.

Inkastoo hada wali ay Beesha Caalamku wado suluxayn iyo isu talasoo jeedin ku aadan in Gudiyada Doorashadu ay dib u eegaan Cabashooyinka labaataneeye kursi oo muran xoogan ka taagan yahay, hadana waxay Beesha Caalamku qorshaynayaan oo miiska u saaran PLAN B ah in hadii la isku dayo in Shaqsiyaadka la tuhun san yahay ay Gudiyada doorashadu ku adkeystaan meelmarintooda, Ay Beesha Caalamku qaadayso talaabo cad oo lidi ku ah Shaqsiyaadka Doonaya iney Xoog iyo lacag kusoo galaan Basrlamaanka.

Talaabadaan ay Beesha Caalamku qaadeyso ayaa timid kadib markii tuhun xoogan uu soo baxay tuhunkaasoo farta ku fiiqaya in Madaxda Madasha Qaran ay wax ka ogyihiin ayna ku lugleeyihiin Caga jiidka lagu wado Wakhtiga doorashada iyo Shaqsiyaadka xooga looga dhigayo Xildhibaano.

Sida Puntlandi warka ku hayo waxaa todobaadka soo socda ay Beesha Caalamku ugudbinayaan Golaha Amaanka ee Qaramada midoobay warbixin ku saabsan Musuqmaasuqa ka socda Doorashada Soomaaliya iyo Shaqsiyaad Masuuliyiin sare ah oo ku lug leh musuqmaasuqaas iyo marin habaabinta Doorashada iyo in dhaqaale badan loo adeegsadey laaluush iyo kursi iibsi.

Warbixinta waxaa kaloo kamid ah sida waasaca ah ee loo iibsadey kuraasta iyo meelaha qaar oo qori caaradiis loo adeegsadey in Xildhibaan la noqdo.

Warbixinta lasiin doono Golaha amaanka waxay dhanka kale Xambaarsan tahay in la muujoyo magacyada shaqsiyaadka la tuhun san yahay iney lugooyo ku wadaan Doorashada.

Lama oga jawaabta ka imaan doonta Golaha amaanka, Waxayse u muuqataa mid awood buuxda siineysa Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay M Keating.

Puntlandi.com

Nairobi