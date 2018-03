Posted by Pi

Breaking News— Dawlada Federaalka oo Xirtey Xafiiskii Hay’ada Socdaalka ee Reer Soomaaliland passport ka qaadan jireen ee Garowe, Kuna wareejisay Hay’ada socdaalka Puntland

Dagaalka Siyaasadeed ee u dhexeeya Hargeysa iyo Muqdisho ayaa iminka gaaray Garowe, Dowlada Federaalka ayaa albaabada isugu laabtay Xafiiskii Socdaalka ee Laga qaadan jiray Passporka Soomaaliya, xafiiskaan waxaa 70% isticmaali jiray Reer Soomaaliland.

Warsidaha Puntlandi oo helay Xog dheeraada ayaa waxay sheegaysaa in Heshiis hoose ay wada gaareen Hay’ada Socdaalka Puntland iyo Hay’ada Socdaalka Federaalka heshiiskasoo ah in Shaqadii Xafiiskii Garowe lagu wareejiyey Hay’ada Socdaalka Puntland, Shaqadiisuna ahaado oo qura in Ay siiyaan Passparada Dadka Reer Puntland oo qura.

Arintaan ayaa sare u qaadaysa dagaalka Siyaasadeed ee u dhexeeya Hargeysa iyo Muqdisho.

Sargaal ka tirsan Xafiiska Socdaalka ee Albaabada la isugu laabtay wuxuu yiri “shaqadayadii waxaa lagu wareejiyey Hay’ada Socdaalka Puntland , Dadka Soomaaliland waxaa Sharuud looga dhigay iney passporka usoo doontaan Muqdisho, waxaana Arintaas ka dambeeyey Hay’ada Socdaalka Dowlada Federaalka ee Muqdisho”

Puntlandi

Garowe