BREAKING NEWS:- Dowladda Puntland oo dad u xir xirtay Dabkii dhimashada badan dhaliyay ee ka kacay Garowe.

Dowladda Puntland ayaa dad u xir xirtay Dabkii dhimashada badan dhaliyay ee maalintii shalay ka kacay kaalin shidaal oo kutaalay magaalada Garowe, kaasoo geystay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed.

Duqa degmada Garowe oo shir jaraa’id weriyayaasha ugu qabtay Garowe, ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan sidii uu ku kacay dabkaan iyo cida ka dambeysay. Sidoo kale wuxuu cadeeyay inay mamnuuceen in kaalin shidaal oo dambe laga furto Garowe islamarkaana ay qaadayaan tilaabooyin wax looga qabanayo kaalimaha shidaalka ee dayacan.

Wuxuu sheegay guddoomiyuhu in tirada dhimashada ay dowladdu hayso ay marayso illaa afar qof oo shacab ah. Waxaa kale oo dhaawac ah afar qof oo ay xaaladooda aad u liidato, kuwaas oo ay dowladdu saakay diyaarad qaas ugu qaaday magaalada Muqdisho.

Halkaan ka dhegayso codka duqa Degmada.

Maayarka Caasimada Garoowe Xasan Goodir Cimran Xaaji 31

