Posted by P2

BREAKING NEWS:- Dowladda Puntland oo xanibaad kusoo rogtay gaadiidkii ugudbi jiray Somaliland.

Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa sheegay in caawa laga bilaabo dowladda Puntland ay hakisay nooc walba gadiidkii ka imaan jiray degaanada Maamulka Somaliland, islamarkaana aysan jiri doonin gaadiid hadda kadib ka gudbidoono Puntland una gudbidoona Somaliland.

Gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa  sheegay tilaabadaan inay dowladda kaga jawaabayso daandaansiga maamulka Hargeysa iyo falkii maanta maleyshiyadooda ka geysteen degmada Tukaraq ee gobolka Sool.

Halkaan hoose ka dhegayso.

Guddoomiyaha gobalka Nugaal Cumar Faraweyne

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.