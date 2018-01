Posted by P2

BREAKING NEWS:- Xafiiska raysal wasaaraha oo hadda looga yeeray warfidiyeenada.

Xafiiska Raysal wasaare Kheyre ayaa gor dhowayd looga yeeray bahda warfiyideenada Xamar, iyadoo la filayo in dowladda federalku jawaab ka bixiso arrintii guddoomiye Taabit sameeyay, kaasoo caawo sheegtay in loo doortay guddoomiyaha gobolka Banaadir muddo labo sano ah, xilli ay soo baxaysay in xilka laga qaadayo.

Taabit waxaa xilkaan u doortay 70 xubnood oo lagu sheegay inay yihiin xildhibaanada golaha degaanka Xamar, guddoomiyayaasha degmooyinka iyo shaqaalaha dowladda hoose Ee Xamar.

Raysal Wasaare ayaa saacado kahor shir albaabada ulaaban yahay la qaatay xidlhibaanada iyo saraakiisha ka soo jeedo gobolka banaadir, isagoo kala shiray arrimaha haatan Muqdisho ka taagan.

Xogo aan helnay waxay sheegaysaa in lagu dhawaaqi doono guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir.

Wixii soo kordha Puntlandi kala socda.

Puntlandi.com

Muqdisho