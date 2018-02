Posted by Pi

Breaking News–Xog cusub Baarlamaanka Puntland oo wada wado cusub oo ay Xilka ugu kordhinayaan Madaxweyne Gaas

Xog hoose oo Warbaahinta Puntlandi heleen ayaa sheegaysa in Baarlamaanka Puntland ay ku mashquulsan yihiin Qorshe cusub oo ay Xilka ugu kordhinayaan Xukuumada Madaxweyne Gaas.

Qaar ka mid Xildhibaanada ayaa olole ka dhexwada Baarlamaanka iyagoo u ololeynaya in qaab Siyaasadeysan Xukuumada loogu kordhiyo Mudo Sanad ah, Sida Puntlandi xogta ku hayo waxaa sii xoogaysanaya Qorshahaan ay Baarlamaanku mudada ugu kordhinayaan Xukuumada.

Wararka aan heleyno waxay sheegayaan oo kale in Qorshahaan ay Madaxtooyadu gadaal kasoo riixayso.

Waxaa la hadal hayaa in bisha Maajo ee sanadkaan ay Xukuumadu ku dhawaaqi doonto in Dalka lagaliyo Xaalad Deg deg ah tasoo looga gol leeyahay in ay Wadada u xaarto in Xildhibaanadu ay helaan qaab ay Xilka ugu kordhin karaan Xukuumada.

Xaalada Deg dega ah (state of emergency) ayaa lagu Salaan doonaa Dhinaca Amniga, Waa Sida aan xogta ku heyno.

Xogtaan oo aan ka helnay ilo aad loogu kalsoon yahay waxay kaloo noo raacoyeen in maalmahaan soo socda uu Madaxweyne Gaas uu kulamo la qaadan doono gudiyada Amniga iyo kuwa Doorashada ee Baarlamaanka Puntland.

Mudo kordhinta ay Xukuumadu wado Ma ahan wax ku cusub Siyaasada Puntland , waa habdhaqan ay Madaxda Puntland horey u taqaanay waxaana xusid mudan in Madaxweyne Gaas uu aad uga horyimid Xiligii uu Madaxweyne Faroole kordhisanayay Sanadkaan xiligasoo Madaxweyne Gaas uu ahaa Hogaamiyaha Mucaaradka.

Puntlandi

Garowe