CADAAWAD IYO NACEYB : – Farmaajo iyo Federaalka Xamar oo Hambalyo u quuri waayey Shacbiga Puntland Xuska 1 August ( Heestii Dad bay meeli bugtaa, markey Puntland maqlaan )



Sawirka Maanta

Salaan Carabey ” Agoobay nin libin kaa xistiyey,Xumihii waa yaab !! “

Madaxweynaha Dawlada Federaalka la Fasaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xukumadiisa uu hogaamiyo Raisal Wasaare Xasan Cali Kheyr ayaa ku guuldareystay in ay kala qeyb galaan faraxda malaayiinta shacbiga Puntland ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa ee u dabaaladagaya xuska sannadguurada 19aad ee ka soo wareegtay dhismaha Maamul Goboleedka Somaaliyeed ee Puntland oo ku beegan maanta oo taariikhu tahay Kowda August.

Talaabadan aamusnaanta, dareen la’aanta iyo xurmo la’aanta ah ee ay mujiyeen hogaanka ugu sareeya ee Xukuumada Federalka la fasaqay ee Xamar ayaa marada ka feydaysa naceybka iyo cadaawada gaamurtay ee loo hayo shacbiga iyo xukuumada Puntland ee weli taala magaalada Muqdisho, ee uu maganta u yahay Madaxweyne Farmaajo.

Waa nasiib daro iyo masiibo ku dhacday shacbiga Puntland, in xukumadii Federaalka aheyd ee shacbiga Puntland mudada dheer naf, maal iyo muruqba iyo Curadaba ku bixiyeen,sidii dib mar kale loogu yagleeli lahaa dawladnimada ummada soomaaliyeed, uu hogaankeeda ugu sareeya ee maanta talada hayaa uu xusi waayo, oo uu inkiro dadaalka iyo naf hurnimada ay mujiyeen shacbiga Somaaliyeed ee Puntland, oo mudo 19 sano ah dhiig iyo dhaqaalba u huray dhismaha iyo difaaca maamulkii ugu horeeyey ee somaaliyeed, ee dadkiisa iyo degaanadiisaba ku soo celiyey nabad iyo deganaansho, isla markaana u guntaday habeen iyo maalinba soo celintii iyo baadi goobkii sharafkii iyo cisadii dawaldnimada Soomaaliyeed.

Nin hore baa yiri ” Ku qariyey oo ku qariyey, ee GUN CAD “

Taas badalkeeda waxaynu ognahay in maamulka Faderaalka ah ee la fasaqay ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho uu dhaqaale iyo xoog badan oo siyaasadeed uu galiyey, dhismaha iyo weliba Masruufida Maamul goboleedyo gacan-kurimis ah oo laga hirgaliyo degmooyinka Beesha Hawiye degto ee Hirshabeele iyo Gobolada Dhexe, kuwaas oo ilaa maanta aan noqon kuwo taabo gal ah, oo qaada masuuliyada amni iyo mida adeeg ee shacbigoodu u baahan yihiin.

Dadka arimaha Somaaliya lafagura ayaaney wax la yaab ah u arkin in Madaxweyne Farmaajo uu ku dhiiran kari waayo in uu u hambalyeeyo Shacbiga Puntland munaasibada Kowda August, iyadoo hore loo ogaa in Madaxweyne Farmaajo uu u tahniyadeeyay shacbiga Somaliland Munaasibada 18 Maj, iyagoo ku macneeyey in fekerka iyo talaabooyinka siyaasadeed ee Madaxweynuhu qaado ay saameyn weyn ku leeyihiin wadciga Siyaasadeed ee ka jiraa Beelaha Hawiye, ee Madaxweynuhu maamulkiisu maganta ugu yahay magaalada Muqdisho ( warkii oo gooban waxaa waaye Madaxweyne Farmaajo xaalka Xamar yaal shar iyo kheyrba wuu ku khasban yahay ).

Somaalidu waxay tirahdaa ” Waaba tii oo Lax qalatay ” Caqligaas iyo taagtaas bayba Madaxweyne Farmaaje iyo Xukumadiisu ku rabaan in ay Dalxiis iyo safar Jees-Jees ah ku yimadaan Puntland, sheekadana ka bilaabaan sidii Xasan Sheekh : reer Puntlandow meeyey Calankii Buluuga ahaa , waa cajiib iyo Cibaar aduun in kuwii Ummada oo nool cunay maanta Calan naadiyaan !!!!

Guntii iyo gabgabadii waxay tahay oo la gudboon Madaxweyne Gaas, kuwa sandareertada ku nool iyo shacbiga weli Sabirka iyo Somaalinimada weli ku qarwa “War Dalkiina iyo Dadkiina u adeega, walaan Duula idiin rabine “

Halkan Daawo Heesti Dad bay meeli Buktaa markay PUNTLAND maqlaan