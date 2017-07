Posted by GW1

Dab xooggan oo qabsaday dhul-beereed baaxad leh.

Waaxda ilaalinta Degaanka ee Dalka Niger ayaa ku dhawaaqday sabtida maanta ah in dab weyn oo ka kacay dhul-bereed ballaaran uu gubay baaxad gaaraysa 1000Hiktar,islamarkaana uu dhaliyey khasaare weyn oo dhanka dalagga ah.

Dabka ayaa la sheegay in uu aad ugu fiday dhul kale oo kaymo ah,waxaana laga cabsi qabaa in uu ku fogaado dhinaca kaymaha hirrigta ah oo ay adagtahay in la demmiyo haddii uu gaaro.

saraakiisha dalkaasi waxay sheegeen in ay u hawlgalayaan sidii dabka loo bakhtiin lahaa inta aanu gaarin ama ku fidin dhul baaxad leh oo kaymo ah.

