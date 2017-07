Posted by GW1

Dalalka Qatar go’doomiyey oo sabtida berri ah kulan yeelanaya.Maxaa soo kordhay?

Dalalka Carbeed ee go’doomiyey Qatar ayaa sabtida berri ah kulan ku yeelanaya magaalada Manama ee caasimadda waddanka Bahrain,iyagoo soo saaraya go’aankooda ugu dambeeya ee ku aaddan Qatar,sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Debadda Masar.

Waddamadaan ayaa Qatar ku eedeeyey in ay taageero siiso argagixisada,waxayna gebi ahaanba jareen xiriirkii debloomssiga ahaa ee kala dhexeeyey,iyagoo markii dambe hor dhigay qodob u muuqday”ama yeel ama aan kaa yiraah siiyo”,balse Qatar ayaa dhankeeda diidday qodobadaasi oo ay ku jireen in ay xirto Al-jazeera iyo in ay Iran xiriirka u jarto ama yarayso xiriirka ay la’leedahay.

Dowladda Sacuudiga oo hoggaaminaysa dalalkaan go’doomiyey Qatar ayaa khubarada siyaasadda faalleeya u arkaan in ay Iran u fursad siinayso,maadaama haatan Qatar xiriir fiican la yeelatay Iran oo ay si weyn gobolka isugu hayaan Boqortooyada Sacuudiga.

Kulanka berri u bilaabanaya dalalka Qatar go’doomiyey ayaa wuxuu qaadan doonaa labo maalmood,waxayna Qatar ku cadaadin doonaan in ay fuliso qodobada ay ku xireen,balse lama oga waxa Qatar uga jawaabi doonto dalabkooda.

Todobaadkii la soo dhaafay afartaan dal ayaa liiska argagixisada ku daray 18 urur iyo ashkhaas ay sheegeen in ay xiriir la’leeyihiin Qatar,waxaana guul-darraystay dadaal ay wadeen dalalka Kuweyt,Turki iyo Maraykanka.

Puntlandi.com