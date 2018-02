Posted by Bos

(Dhagayso) Ahlusuna Oo Markale ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-shabaab

Gudoomiyaha Guud ee Culimadda Ahlusuna Wal-Jamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarx ayaa shacabka ku dhaqan gobolada Gal mudug ugu baaqay xoojinta Amniga, horumarinta gobolka , wada shaqaynta ciidamada iyo shacabka , iyo dib uxoraynta gobolada ay gacanta ugu jiraan Al-shabaab.

Waxa uu sheegay in Ciidamadii Ahlusuna Wal-Jamaaca ee ka xoreeyay Al-shabaab goboladaasi ay haatan diyaar uyihiin in ay Al-shabaab ladagaalamaan oo ay ka saaraan goobaha fara kutiriska ah ee ay gacanta ku hayaan.

Hoos ka dhagayso Madaxa Warfaafinta Culimada Ahlusuna Sheekh Cali Jaamac Jakuula oo Warbaahinta usharaxaya go,aanadii ka soo baxay Gudoomiyaha Guud ee Culimadda Ahlusuna Wal-Jamaaca.

Codka Jakuula

