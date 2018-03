Posted by Bos

(Dhagayso) Baarlamaanka Soomaaliland Oo ka doodaya Heshiiskii Dekeda Berbera

Gudoomiiyaha Golaha Wakiilada ee Maamulka Soomaaliland Baashe khaliif oo maanta Warbaahinta ku lahadlay Aqalka Wakiilada ee Soomaaliland ayaa sheegay in Golaha Wakiilada ay u yeereen Maanta Gudigii soo saxiixay heshiiskii Saddax geesoodka ahaa ee Dekeda Ber bera oo ay maalmahan xiisadiisa ay taagneed .

Gudoomiye Baashe ayaa sheegay sidookale in loo yeeray Shirkadii Maal galinaysa Mashruucan Dekeda Ber bera ,waxaana lafilayaa in Xildhibaanada ay halkaasi su,aalo ay ku waydiiyaan Gudigii Heshiis kaasi Saxiixay iyo Maamulka sare ee Shirkada DP World

Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaantay in uu yahay mid sharci daro ah ,Imaaraadkana uu ku soo xad gudbay Qaranimada dalka Soomaaliya.

Halkan ka dhagayso hadalka Gudoomiye Baashe .

Gudoomiye baashe

