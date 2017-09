Posted by pi6

(Dhagayso) Baarlamaanka Soomaaliya Oo Beeniyay Warar Liddi Ku Ah Xukuumadda

Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa beeniyay Warar la faafiyay, kuwaas oo ku saabsanaa in Mooshin laga keenay Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Khayre.

Xoghayaha Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Kariin Xaaji Cabdi oo la hadlay Warbaahinta, ayaa sheegay in Wararka ku saabsan in Xukuumadda Mooshin laga keenay ay tahay Warar aan sal iyo raad lahayn, wuxuuna sheegay in Kiiska Qalbi-dhagax loo saaray guddi.

Wuxuu intaas ku daray in guddigu ay lafa guri doonaan, ka dibna ay Golaha shacabka dib ugu soo celin doonaan, kuwaas oo ka doodi doona, kana qaadan doona qaraar.

Hadalka Xildhibaan Cabdi Kariin, ayaa kuso beegmaya xilli Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ay sugayaan natiijada kaso baxda baaritaanka ay wadaan guddiga ay u xilsaareen Kiiska Qalbi-dhagax.

www.puntlandi.com.