Posted by Bos

(Dhagayso) Beel daaje Cali faarax Oo 100 kun Oo doolar ugu yaboohay Dhismaha Wadada Caluula iyo Kala beer

Degmada Ufayn ee gobolka bari ayaa lagu soo gaba gabeeyay maanta kulan looga arinsanayay dhismaha wadada Caluula iyo kala beer .

kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka bari, kan degmada Bosaaso, Isimada dhaqanka, xildhibaano, iyo sidookale Gudoomiye yaasha 11 degmo oo ay wadadani dhexmari doonto.

Kulanka ayaa intii uu socday waxaa deeq lacageed oo gaaraysa 100 kun oo doolar iyo 100 rati oo geel ah ku yaboohay Beeljaade Cali faarax .

Hadaha hoos k adhagayso gudoomiyaha degmada Uafayn Cali jaamac jibril oo faah faahinaya qodobadii kulanka ka soo baxay.

codka gudoomiyaha Ufeyn

