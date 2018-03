Posted by Bos

(Dhagayso) Beelihii ku dagaalamay deegaanada Gocandhaale iyo Horufadhi Oo laysa soo hor fariisiyay

Ergooyinkii ku howlanaa dhex dhaxaadinta Beelihii dhawaan ku dagaalamay deegaanada Gocandhaale iyo Horufadhi ee gobolka Cayn ayaa sheegay in Nabadeentii labadaasi Beelood ay meel fiican umarayso.

Qaar kamid ah Malayshiyo Beeleedkii deegaankaasi ku dagaalamay ayaa lakala durkiyay ,waxaan deegaanka gaaray Ciidamo isla deegaankaasi katirsan kuwaas oo ka qayb qaadana xasilinta colaada labadaasi Beelood.

Ergada oo gaaraysa 250 qof ayaa waxa ay sheegeen in ay rajo wanaagsan ay ka qabaan in Beelaahsi ay dhex dhaxaadiyaan.

Suldaan Siciid Cismaan Cali oo kamid ah Gudiga Nabadeenta ee halkaasi ku sugan ayaa sheegay in dhawaan ay rajaynayaan in ay ku guulaysaan xalinta khilaafaadka labada dhinac .

