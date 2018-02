Posted by Bos

(Dhagayso) Beelo lagu heshiisiinayo Degmada Towfiiq iyo Ceel biyood kii degmada oo kooxo Hubaysan ay Soo weerareen

Wax gadarka iyo cuqaasha degmada Towfiiq ee gobolka mudug ayaa ku howlan dadaalo ay ku dhex dhexaadinayaan beelo dhawaan ku dagaalamay degmada Towfiiq.

Nabadoonada ayaa sheegay in haatan nabadaynta labadaasi beelood ay meel wanaagsan umarayso oo labada dhinacna laysa soo hor fariisiyay si xal looga gaaro waxa ay kala tabanayaan.

dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada Towfiiq ayaa sheegaya in Ceel biyood ku yaalay halkaasi ay soo weerareen kooxo hubaysan,kuwaas oo iska hor imaad socday mudo  nususaac ah ku dhexmaray halkaasi ilaalada ceelka, mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi.

Hadaba Nabadoon Siciid Nuur Xirsi oo kamid ah ah Nabadoonada degmada Towfiiq ayaa warbaahinta usheegay in ay kuhowlanaayeen maalmahan daminta colaada beelahasi ,waxaana uu dhanka kale uu faah faahin kabixiyay weerarkii lagu soo qaaday Ceel biyood kuyaalay degmada Towfiiq.

Halkan ka dhagayso Nabadoon Siciid .

Nabadoon-Sicid

