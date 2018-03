Posted by Bos

(Dhagayso) Beeralayda Puntland Oo Sare uqaadaysa Wax Soo saarka Beeraha

Beeralayda Puntland ayaa bilaabay Abuurista dalagyo ay kamid yihiin Galayda iyo Haruurka ,kaas oo uu Qor shihiisa uu soo bilowday dabayaaqadii Sanadkii tagay ee 2017 kii.

Gobolada ay dalagyadan ka soo bixi doonaan laguna beeray ayaa waxaa ka mid ah Sanaag , Haylaan iyo Nugaal.

Arintan ayaa ah mid ku cusub Beeralayda Puntland ,waxaana Beeraha Puntland ka Bixi Jiray dalagyo ay ka mid yihiin Timirta , Yaanyada, kaarotada Basbaaska , liin dhanaanta , Liin Macaanta , iyo dalagyo kale oo farabadan.

Beeralayda ayaa sheegtay in arintan ay tahay waji cusub oo ay uga baxayaan faqriga ,korna ay ugu soo qaadayaan wax soo saarka Beeraha ku yaala Sagaalka Gobol ee Puntland .

Beeralayda ayaa sheegtay in mashruucan aysan jirin cid ka taageeraysa oo ka tirsan dowaldda Puntland iyo Hay,adahaba.

Halkan ka dhagayso Gudoomiyaha Beeralayda Puntland C/casiis Ismaaciil Garaad .

Gudoomiyaha beelarayda Puntland Garaad

