(Dhagayso) Biyo galinta Degmada Burtinle Oo Meel Wanaagsan Maraysa

Demada Burtinle ee Gobolka Nugaal waxaa si hab sami leh uga socoda Mashruuc biyo galin ah oo laga samaynayo Afarta xaafadood ee degmadu ay ka koo ban tahay

Mashruucan ayaa soo socday mudo 2- bilood ah ,waxaana dhawaan lafilayaa in la soo gaba gabeeyo wajiga koowaad ee biyo galinta Degmada Burtinle.

Dhalinyaro farabadan ayaa Mashruucan biyo galinta Magaalada ka helay shaqo Abuur ,kuwaa oo nolol maalmeedka ay ka helaan shaqadan ku dabara nolosha qoysas kooda.

Mash,ruucan biyo galinta degmada ayaa waxaa iska kaa shaday Shirkada Mawaazii, Ganacsato, Dowladda , iyo Hay,ada Baasawayn .

Halkan ka dhagayso .

Codada burtinle

