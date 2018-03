Posted by Bos

(Dhagayso) Caruurta ku xaraysan Xarunta dhaqan celinta darbi jiifka Bosaaso Oo Baaq u diray Dowladda iyo Ganacsatada Puntland

Magaalada Bosaaso waxaa ku taala xarun wax lagu baro laguna dhaqan celiyo Caruurta darbi jiifka ah ee aan waalidka lahan .

Xaruntan ayaa lagu magacaabo Macadka Ismaaliga ah ee Tarbiyada Caruurta (ISLAMIC ORPHAN COLLEGE)

Xaalada caruurta ku xaraysan xarunta dhaqan celinta ee Ciyaalka Darbi jiifka ah ee Magaalada Bosaaso ayaa la ga soo deerinayaa, ka dib markii ay soo wajahday daroofo nololeed , waxaana Caruurtan caawin jiray Culimada Magaalada iyo qaar ka mid aha ganacsatada Bosaaso .,balse maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo kor dhaya caruuta darbi jiifka ah ee xeradan lagu soo xareeyo ,taas oo keentay in ay Culimadii gacanta ku haysay xaruntan ay dabooli kari waayaan baahida ka jirta Xaruntan.

Macadka ayaa waxaa la Aasaasay sanadkii 2009 kii ,waxaana Mudadii uu jiray ka qalin jabiyay dhalinyaro gaaraysa ku dhawaad 600 oo qof.kuwaas oo qaar kood shaqooyin ka helay Hay,adaha dalka ka shaqeeya.

Macalimiinti wax ka dhigi jirtay ayaa isaga tagtay Xaruntan ka dib Markii ay waayeen mudo wax Mushahar ah .

Sharmaarke Cabdi Cali waxa uu bare ka yahay Macadkan , waxa uu kamid ahaa Ardaydii lagu Aasaasay 2009 kii , mudadasi wixii ka dambeeyay Sharmaarke Noloshiisa waxbadan ayaa iskabadalay maadama uu uu kamid ahaa Caruurta darbi jiif ahayd .

Sharmaarke hada waa nin heer jaamici ah kana dhisan dhanka diinta iyo maadiga labadaba waxa uu kawaramaya xaalada Caruutan ay ku sugan yihiin iyo baahida ka jirta Xarunta uu baraha ka yahay .

Halkan ka dhagayso .

kala xiriir hadii aad doonayso in aad caawiso Caruurtan Tel-+252 907722623 ama +252 907346819.

Halkan ka daalaco Sawirrada.

