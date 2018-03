Posted by Bos

(Dhagayso) Ceelashii biyaha ee Degmada Bareed Oo Guray iyo Maamulka Oo Qaylo dhaan udiray Dowladda Puntland

Degmada Bareed ee gobolka Garda Fuu oo ay hoos yimaadaan 17 Tuulo ayaa laga soo sheegayaa Abaar baah san iyo biyo yari ka jirta Ceelashii ay dadka iyo duunyaduba ka cabi jireen .

Arintan ayaa sababtay in Qiimihii biyaha lagu kala iibsan jiray Degmada uu sare ukac ku yimaado, taas oo dadka xoolo dhaqatada ah in tooda badan aysan awoodin in Qiimahaasi ay ku iibsadaan biyaha maadaama mudo 7 sano ahna degmada iyo Tuulooyinka hoos yimaada aysan helin wax rob ah.

Dadka Degmada Bareeda ayaa biyaha waxa ay uga iman jireen Ceel Biyood ilaa Sagaal boqol oo sano jiray, kaas oo mudo qarniyo ah ay dadku ka cabi jireen hadana biyo yareeyay.

ilaa iyo 800 oo Qoys ayaa ku nool Degmada Bareeda kuwaas oo aan haatan haysan Ceel biyood ay kacabaan .

Dowladda Puntland iyo Hay,adaha Caalamiga ah ayay dadka Degmada iyo Maamulkaba ugu baaqeen in xaalada biyo laanta ah ee haysata dadkan wax laga qabto.

Gudoomiyaha Degmada Bareeda Abshir Maxamed Axmed ayaa ka waramaya Baxaada biyo la,aanta ka jirta Degmada iyo Tuulooyinka hoos yimaada.

Halkan ka dhagayso .

Gudoomiyaha bareeda

