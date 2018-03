Posted by Bos

(Dhagayso) Ceelashii biyaha ee Degmada Xarfo Oo biyo yareeyay iyo Reer Guura fara badan oo Degmada isugu soo guuray

Gudoomiyaha Degmada Xarfo ee gobolka Mudug mudane Bashiir Macalin daahir ayaa waxa uu sheegay in ay goobaabsi yihiin biyihii ku jiray Ceelashii ku yaalay Degmada Xarfo ee gobolka Mudug.

Gudoomiyaha ayaa sheegayn in Degmada ay isugu soo guureen dad badan oo xoolo dhaqato ah, taas oo sababta in biyihii Ceelka ay ku filnaan waayeen dadkii degmada iyo Xoolo dhaqatadii degmada u soo guurtay.

Gudoomiye Bashiir ayaa ugu baaqay dowladda Puntlnad iyo Hay,adaha Caalamiga ah in dadkaasi ay la soo gaaro biyo iyo agabkii lagu cabilahaa biyahaasi , maadaama dadka reer guuraaga ah ay isugu yimaadaan meelo aan lahayn Baraagaha biyaha lagu keedsado.

Waxa uu sheegay in biyo la,aanta ka jirta Degmada iyo dadka reer Guuraaga ah oo isugu yimaada hal meel ay ka dhalan karaan xanuuno ka dilaaca deegaankaasi.

Gobolka Mudug ayaa ka mid ah Gobolada Puntland ay Abaartu wali ay ka jirto , waxaana laga soo deerinayaa xaalada dadka iyo duunyada ee deegaanadaasi ku nool .

Puntland ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wali Abaartu ay ka jirto qaybo kamid aha Gobolada .

Halkan ka dhagayso.

