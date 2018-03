Posted by Bos

(Dhagayso) Ciidamada Booliiska Ee Magaalada Gaalkacyo Oo Howlgal ka Sameeyay Suuqa Wayn ee Magaalada Gaalkacyo

Ciidamada Booliska ee iskudhafka ah ee Magalaada Gaalkacyo ayaa Maanta Howlgalo ay ka sameeyeen Magaalada waxa ay ku soo qabteen ku dhawaad 30 qof oo lagu helay in ay ka ganacsanayeen noocyada kala duwan ee Muqaadaraadka ,sida Qamriga iyo Daroogada.

Ragan ayaa waxaa loo dhaa dhiciyay Xabsiga wayn ee Magaalada Gaalkacyo waxaana la sheegay in dhawaan Maxkamad la soo taagi doono.

Howlgalkan ayay Ciidamada waxa ay ak sameeyeen Suuqa wayn ee Magaalada Gaalkacyo.

Halkan ka dhagayso .

Z0000062 - My Recording

