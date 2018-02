Posted by Bos

(Dhagayso) Tuulooyin hoos yimaada gobolka Sanaag oo lagasoo sheegayo Abaar darran.

Tuulooyin hoos yimaada degmada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa laga soo sheegayaa Abaar adag oo saamayn nolasha dadka iyo duunyada. Dadka ayaa sidoo kale waxay ka cabanayaan xayawaanka Waraabaha oo faro ba’an ku haya xoolaha iyo dadka oo uu mararka qaar weerar kusoo qaada.

Deegaanada ay Abaarta ugu sii darantahay ayaa waxaa ka mid ah Tuulada Habar shiro oo hoos timaada degmada Badhan. Dadka reer miyiga ah Abaarta waxaa usii dheer xanuuno ay ka mid yihiin shuban biyoodka, mana lahan goobo Caafimaad oo dadka lagula tacaalo .

Dadka xoolo dhaqatada ah ayaa ka cabanaya Hay’adaha samafalka ka shaqeeya  oo ay sheegeen in ay raashiinka siiyaan dad gaar ah oo aan ahayn dadka ay xooluhu ka dhamaadeen.

Nabadoon Maxamed Warsame ismaacii, oo kamid ah waxgaradka degaanka Habar Shiro, ayaa isagoo la hadlayay Puntlandi wuxuu dowladda Puntland ugu baaqay in gurmad lalasoo gaaro dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Sanaag.

Halkaan ka dhegayso codkiisa.

