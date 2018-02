(Dhagayso) Degmada Ufayn oo lagu qabanayo shir looga hadlayo dhismaha waddada Caluula iyo Kala-bayr

Bosaso (Puntlandi) Degmada Ufayn ee gobolka Bari waxaa ka furmi doona maalinta bari ah shir looga hadlayo dar dargalinta dhismaha wadada kala beer iyo Caluula. Wadada Caluula iyo kala-bayr ayaa dhaxmari doonta ilaa iyo 11 degmo oo ay Boosaaso kamid tahay.

Degmooyinka kuyaala gobolada Bari iyo Gardafu ee loo yaqaano gaari waaga ayaan lahayn wadooyin fiican oo ay soo mariyaan dhaqaalaha ka soo baxa ee u badan Fooxa iyo Beeyada.

Shirkaan ayaa waxaa ka soo qaybgali doona Gudoomiye-yaasha 11 ka degmo ee waddadan ka faa’iidaysan doona kuwaas oo ku bixindoonan dhismaha waddadan Muruq iyo Maalba.

Gudoomiyaha degmada Ufayn ee gobolka bari Cali jaamac Jibriil ayaa kawaramay ujeedada shirakan iyo xilliga uu furmi doono.

