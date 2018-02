Dhagayso) Dowladda federalka oo ku guulaysatay nabadaynta Beelaha Caabudwaaq

Lataliyaha Madaxawe Farmaajo, Abuubakar Bashiir ee dhinac diinta kana mid ah Gudiga uu Madaxweeynahu u xilsaaray dhamaystirka qorshaha nabadaynta bulshada Caabudwaaq ayaa ku guulaystay in xalwaara laga gaaro xiisadii udhaxaysay qaar kamid ah beelaha Caabudwaaq.

Sheekh Abuubakar Bashiir C/laahi ayaa sheegay in ay ku guulaysteen dhamaystirka heshiis Nabadeed oo ay dhex dhigeen dhinacyada beelahii isku hayay degmada Caabudwaaq laguna Guulaystay Samaynta ciidamo Nabasugda ah oo hanta Amaanka Si ay dadku ugu wada noolaadaan magaalada si nabad ah.

Halkaan ka dhegayso codka.

La taliyaha madaxweynaha

Puntlandi.com

