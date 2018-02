Posted by Bos

(Dhagayso) Dhaqaatiir Qardho ku qabatay kulan bulshada lagaga wacyi galinayay Cudurka Macaanka

Magaalada Qardho ee xarunta gobolka kar kaar waxaa maanta lagu qabtay kulan bushada degmada Qardho iyo tuulooyinka hoos yimaada looga wacyi galinayay cudurka halista ah ee Sonkorowga ama Macaanka.

Dhaqaatiirta ku sugan magaalada Qardho oo kulankan wacyi galinta ah isugu yeeray bulshada ayaa sharaxad kabixiyay sida lagu ogaan karo qofka qaba xanuunka macaanka ah.

Dhaqaatiirta ayaa kula taliyay dadweynihii kulanka ka soo qayb galay in qofka qaba xanuunkan uu u tago dhaqtarka ugu dhaw iskana cabiro barasharka dhiigiisa isagoo helidoono adeeg caafimaad oo bilaas ah .

Dhaqaatiirta ayaa sheegtay in cudurkan xalka ugu dhaw ee uu qof ku uu kaga bogsoon karo ay tahay 1-in qofka uu cuntadiisa wax ka badalo iyo in qofka uu iska ilaaliyo walwalka ama istarayska.

