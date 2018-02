Posted by Bos

(Dhagayso) Doonidii Xafiis Ee dhaan ku soo Caariday Xeebta Magaalada Bosaaso Oo Maanta ku xiratay Dekeda Bosaaso

Doonidii Xafiis ee dhaawan ku soo caariday xeebta Magaalada Bosaaso ayaa maanta si toos ah waxa ay ugu soo xiratay dekead Magaalada Bosaaso ee Xarunta Ganacsiga Puntland .

Doonidan ayaa maanta waxaa laga dajiyay gabi ahaanba rarka saaran oo ubadnaa Qalab dhisme iyo gaadiidka dadweynaha.

Sheekh Fu,aad Xaaji oo ah Gudoomiyaha Gudiga badbaadintii Doontaasi oo uwaramay warsidaha Puntlandi ayaa sheegay in lagu Guulaysatay maanta in doonidan lagu xiro Dekeda Bosaaso lagana dajiyo rarkii saarnaa qaybtii udambaysay.

Waxa uu sheekh Fu,aad sheegay in qayb kamid ah alaabtii saarneed Doontaasi ay qoyday ,haatana lagu howalnayahay sidii Doonidan loo cilad bixin lahaa.

Horaantii bishan ayay ahayd markii dadaalo ay sameeyeen shacabka Ganacsatada, iyo dowladda, ay ku samato bixiyay hantidii saarneed Doonidan oo lagu qiyaasay ku dhawaad sagaal boqol oo kun oo doolar .

Halkan ka dhagayso codka Sheekh Fuaad .

Sheekh Fu,aad Xaaji

