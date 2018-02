Posted by Bos

(Dhagayso) Dowlada Fadaraalka Soomaaliya Oo dadaalo ugu jirta siideenta Maxaabiista Soomaaliyeed ee kuxiran Libya

Tan iyo wixii ka dambeeyay bur burkii dowladii dhaxe ee dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horaysay xubo katirsan dowldda fadaraalka soomaaliya waxa ay gaareen dalka Libya oo kamid ah wadamada Soomaalidu ku go,doonsanyihiin laguna dhibaateeyo.

Soomaali farabadan oo dalka ka tahriibay aya ku dhintay gudaha dalkaasi libya, halka qaarkoodana lagu jirdilo xabsiyada kuyaala dalkaasi oo ay ladageen dagaalo sokeeye kadib markii ay dhacyad xukuumadii uu hogaaminayay mucamar Al-qadaafi.

Dowladda fadaraalka soomaaliya ayaan kulahayn dalka Liibiya safaarad u adeegtay shacabka soomaaliyeed ee ku dhibaateesan dalkaasi Libya.

Madaxa Hay,ada Qaxootiga iyo Barakacayaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariim oo kamid ah wafdigii Dowladda fadaraalka Soomaaliya ay udirtay halkaasi ayaa sheegay in sababta ay utageen dalka libya ay tahay sidii ay usoo ogaan lahaayeen dhibaatada haysata dadka kujira xabiyada dalkaasi iyo in Hay,ada qaabilsan arimahan ay gacan uga heli lahaayeen siidaynta dadkaasi.

Halkan ka dhagayso

Agaasimaha barakacayaasha

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.