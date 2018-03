Posted by Bos

(Dhagayso) Dowladda Soomaaliya Oo ka hadashay Qaraxii ka dhacay Duleedka Muqdisho

Dowladda Fadaraalka soomaaliya ayaa faah faahin ka bixisay Gaari wax yaabaha Qarxa laga soo buuxiyay oo manta ku Qarxay bar kaan-tarool oo ku taalay duleedka Magaalada Muqdisho.

Afhayeenka Wasaarada Amniga ee Xukuumada Soomaaliya C/casiis Xildhibaan ayaa sheegay in gaariga uu Qarxay ka dib markii ay joojiyeen Ciidamada ,waxuuna sheegay in uu ku dhintay 1 Askari oo Ciidamada katirsan iyo Darawalkii wadaha ka ahaa gaarigii Qaraxa sameeyay .

Qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay sidookale sadax qof oo shacab ah ,kuwas oo dhaawac yadooda loo qaaday ispitaalada ku yaala Magaalada Muqdisho.

Halkan ka dhagayso Afhayeenka .

Afhayeenka

