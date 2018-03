Posted by Bos

(Dhagayso) Dowladda Soomaaliya Oo ku howlan Soo daynta Maxaabiista ku xiran Wadamada Jordan iyo Liibiya

Dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhawan soo dayn doonto Maxaabiista ku xiran Xabsiyada ku yaala dalalka Jordan iyo Liibiya.

Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in hada ay dowladda Soomaaliya ay ka shaqaynayso sii daynta Maxaabiista ku xiran Xab siyadaasi ku yaala dalalkaasi .

Waxa uu sheegay in Qarashaadka ku baxaya soo celinta Maxaabiista ku xiran dunida dacaladeeda ay bixinayso dowladda Fadaraalka Soomaaliya.

Waxa uu sheegay Ra’iisul wasaare ku xigeenkan in howshan ay ka wada shaqayna yaan Golayaasha dowladda, haday sharci tahay iyo hadii ay tahay adeegii iyo gurmadkii kale ee loo baahnaa taas oo uu Madaxweyne Farmaajo uu Amar ku bixiyay .

Codka Abuukaate Mahdi Maxamed

