Posted by Bos

(Dhagayso) Duqa Cusub Ee Bosaaso” Cid Alla Cidii Gacanata ku Haysa Gaadiid, Ama Hanti ay leedahay Dowlada Hoose Waa in ay 24 Saac Gudahood ku keentaa

Duqa cusub ee kumeel gaarka ah ee degmada Bosaaso C/salaan Bashiir C/salaan ayaa sheegay in mudada kooban ee uu joogo ay u qoon daysan tahay in sida ugu dhaqsaha badan uu ku soo dhisi doono gole deegaan oo ka duwan gole yaashii hore, laguna soo xuli doono aqoon iyo cadaalad .

Waxa uu sheegay Wasiir C/salaan oo ah Duqa degmada Bosaaso in cid ala ciidii u diyaar ah in ay ka mid noqoto golaha deegaanka ay soo dha weynayaan .

Waxa uu sheegay in ay qaban doonaan doorasho xor ah oo xalal ah oo aan lahayn wax musuq maasuq ah, odayaasha soo xulaya xubnaha golaha deegaanka ayuu ku war galiyay Duqa in aysan ka yeeli doonin in cid aan uqalmin ay soo saaran oo laga dhigo gole deegaan.

Waxa uu sheegay in cidkasta oo soo saxiixda xubin ka mid ah golaha deegaanka oo aan uqalmi shacabka Bosaaso ay san ka yeeli doonin .

Waxa uu sheegay in cid kasta oo lagu qabto Musuq maasuq oo ka tirsan dowladda hoose ee Bosaaso banaanka looga saari doono iyadoo aan cidna lagala tashan doonin.

Duqa Cusub ee Bosaaso C/salaan Bashiir ayaa mudo 24 saac gudaheed ugu baaqay in ay ku keento cid kasta oo gacanta ku haysa hadntida dowladda ,hadii kale talaabo shriciga waafaqsan laga qaadi doono.

Hadalkan ayuu ka sheegay munaasibad uu xilka kula wareegay Maalinimadii shalay .

Hadaba halkan ka dhagayso Duqa Cusub ee Bosaaso ahna Wasiir Kuxigeenka Wasaarada Maaliyada Puntland C/salaan Bashiir.

