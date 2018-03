Posted by Bos

(Dhagayso) +Sawirro:-Duqa Cusub Ee Degmada Bosaaso Oo Maanta Tirakoob ku Sameeyay Shaqaalaha Dowladda Hoose Ee Bosaaso

Duqa cusub ee degmada Bosaaso C/salaan Bashiir C/salaan Ahna Wasiir kuxigeenka Wasaarada Maaliya Puntland , dhawaana lawaregay xilka Duqa degmada Bosaaso , ayaa maanta waxa uu Tirakoob balaaran uu ku sameeyay shaqaalaha Dowladda hoose ee ee degmada Bosaaso , si loo ogaado tirada shaqaalaha shaqaysa iyo Shaqaalaha aan soo xaadirin shaqada.

Agaasime waaxeed yada ee dowladda hoose ayaa lagu Amray in ay soo diiwaan galiyaan guud ahaan shaqaalaha ka howlgala dowladda hoose ee degmada Bosaaso .

Duqa cusub ayaa shaaqala ku amray in ay dar dar galiyaan Shaqadooda qofkii ka soo bixi waaya waajibkiisana shaqada si toos ah looga ceerin doono.

Tira koobkan lagu samaeeyay maanta shaqaalaha dowladda hoose ee Magaalada Bosaaso ayaa waxa uu lahaa labo aragti oo kala ah isabarasho iyo in la ogaado Shaqaalaha rasmiga ah ee ka howlgala dowladda hoose ee Bosaaso.

Halkan ka dhagayso .

Codka duqa iyo xog hayaha

Sawirro.

