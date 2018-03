Posted by Bos

(Dhagayso) Duqa Cusub Ee degmada Bosaaso” Waxaa la dagaalami doonaa Musuq Maasuqa Hareeyay dowladda Hoose ee Bosaaso

Magaalada Bosaaso maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Duqa cusub ee ku meelgaarka ah ee degmada Bosaaso oo uu dhawaan soo magacaabay Madaxweynaha Puntland C/wali Cali Gaas kadib markii uu kala diray Golihii deegaanka ee degmada Bosaaso oo uu khilaaf soo kala dhax galay .

Duleedka Magaalada Bosaaso waxa ku soo dhaweeyay duqa cusub Maamulkii hore ee degmada Bosaaso , waxgaradka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Magaalada Bosaaso.

Duqii hore ee degmada Bosaaso Injineer Yaasiin Mire oo ugu horeen madasha ka hadlay ayaa sheegay in uu ku farax san yahay in mudo 2 sano ah uu soo hayay xilkan haatana uu diyaar uyahay in uu ku wareejiyo duqa cusub lana shaqeeyo.

C/salaan Bashiir C/salaan duqa cusub ee degmada Bosaaso oo marka hore u mahad celiyay buslasahada ku dhaqan Magaalada Bosaaso ee duleedka Magaalada ku soo dhaweysay ayaa sheegay in Maamulkiisa ay utaalo shaqo adag oo ay ugu horayso soo dhisida Golihii deegaanka ee degmada Bosaaso .

Waxa uu duqa cusub uu sheegay in uu ladagaalami dooono mudada koo ban ee uu xilka hayo Musuq maasuqa ka jira dowladda hoose ee Magaalada Bosaaso.

Duqa cusub ee bosaso

