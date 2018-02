Posted by Bos

(Dhagayso) Duqa Degmada Gaalkacyo Ee Gobolka Mudug” Waxaan Ganacta ku dhignay Burcadii labixijirtay Batariyadii kujiray Nalalka kuxiran Wadooyinka Magaalada Gaalkacyo

Maamulka Gal mudug ayaa sheegay in howlgalo ay Ciidamada Gal mudug ka sameeyeen Magaalada Gaalkacyo ay ku soo qabteen rag xiliyada habeenkiiya Nalalka Soolarka ah ee kuxiran wadooyinka Magaalada Gaalkacyo kala bixi jiray Batariyada kujira.

Duqa Degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo Magaalada Gaalkacyo kulahadlay Warbaahinta ayaa shacabka ugu baaqay in ay soo sheegaan ragaasi Burcada ah ee labaxaya Batariyada kujiran Nalalka kuxiran Wadooyinka Magaalada ee ka qayb qaadanaya bilcda Magaalada iyo Amniga.

Sidookale Duqa degmada ayaa shacabka waxa uu faray in ay Biyaha wasaqaysan ee fariista meelaha gododka ah laga sii daayo si aysan uga dhalan cudurada faafa.

Xirsi Yuusuf Barre duqa gaalkacyo

