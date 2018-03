Posted by Bos

(Dhagayso) Duqii Hore Ee Bosaaso Yaasiin Mire ” Boosaaso 31-ka Xildhiban Ee yimaada waxaa lagu Soo Xulaa yuusan Caawa dabka ubaxaynin Gurigiisa.

Duqii hore ee degmada Bosaaso injineer Yaasiin Mire ayaa shaaca ka qaaday sababta keentay in ay iska hor yimaadaan isaga iyo Golihii deegaanka ee degmada Bosaaso oo markii dambe uu Madaxweynaha kala diray .

Yaasiin Mire ayaa sheegay in caqabadii ugu horaysay ee ka hortimid mudadii labada sano ahayd ee uu xilka hayay ay ahayd 31 kii xil dhibaan ee laka ladiray oo ay soo wada shaqeeyeen , kuwaas oo uu ku sheegay in lagu soo xulay baahi ka jirtay guryaha ay ka soo toosaan , balse aan lagu soo xulin dareen iyo wadaniyad ay ugu adeegaan shacabka Bosaaso.

Yaasiin Mire aya yiri”Duq walba oo yimaada oo gole deegaan ah Xafiiska markii uu tago subixii waxaa hor yaala warqad shidaal ah mid guno Caafimaad ah, iyo adeegyo kale hadii uu diidana waa af salax ku dhag, hadii uu aamusana dawcwad iyo dood kama marna meesha ayuu yiri Yaasiin Mire.

Waxa uu ku baaqay gaba gabadii in Xildhibaanada dambe ee iman doona laga fiirsado xubnaha la soo xulayo ee matalaya golaha deegaanka ee degmada Bosaaso.

Magaalooyinka Bosaaso iyo Gaalkacyo ayaa ah Magaalooyinka ugu badan ee uu khilaafaad ka soo kala dhex galo Duqa iyo Golayaasha deegaanka taas oo keenta in uu dib udhac ku yimaado Mashaariicdii hor umarineed ee degmooyinkaasi ka socday.

Hadalkan ayuu ka sheegay xili shalay uu si toos ah uu xilkii ugu wareejiyay Duqa cusub ee ku meel gaarka ah .

Halkan ka dhagayso hadalka Yaasiin Mire Duqii hore ee Bosaaso.

Duqa Cusub ee Bosaaso

Puntlandi.com

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.