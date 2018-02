Posted by Bos

Dhagayso:- Galmudug Oo qaadaysa Howlgal ka dhan ah Al-shabaab

Maamulka Galmudug ayaa maanta ku dhawaaqay dagaal lagu qaadao kooxda Argagixisada ah ee Al-shabaab ee ku sugan deegaanada ay galmudug ka taliso.

Ciidamada maamulka galmudug ayaa heegan buuxa lagaliyay ,waxaana lafilayaa in maalmaha soo socda howl galkaasi labilaabi doono.

Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Cali Xasan Shaakir ayaa maanta hadalkan ka sheegay tababar uu u soo xiray Ciidamo katirsan maamulka galmudug oo mudo dhowr bilood ah halkaasi uu tababar uga socday.

Halkan kadhagayso .

shaakir

