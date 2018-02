Posted by Bos

(Dhagayso) Ganacsatada Muqdisho Oo Maanta Shaqo Joojin samaysay

Ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa maanta guud ahaanba xiray Suuqii Bakaara ee ugu Waynaa magaalada Muqdisho iyagoo ka cabanaya Canshuur kordhin ay sheegeen in ay ku samaysay wasaarada maaliyada .

Ganacsatada ayaa sheegay in lagu kordhiyay lacag gaaraysa Boqol kiiba shan ,halka markii hore laga qaadi jiray qimo intaasi kayar.

Arintan ayaa waxa ay saamaysay dadkii danyarta ahaa ee ka adeegan jiray suuqyada waa weyn ee magaalada muqdisho, lamana oga halka ay xaaladan ku dambayn doonton.

Dowlada Fadaraalka  Soomaaliya ayaan ilaa iyo hada wax war ah ka soo saarin shaqo joojintan maanta ay sameeyeen ganacsatada.

Hoos ka dhagayso codka ganacsatada shaqo joojinta samaysay.

ganacsatada

