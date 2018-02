Posted by Bos

(Dhagayso) Ganacsigii Suuqa Bakaaraha Oo maalintii labad Xiran Maamulka G/banaadir iyo Ganacsatada Oo markale shir ku balamay

Suuqa wayne ee Bakaaraha ayaa xiran maalintii labaad kadib markii ay ganacsatada suuqa ay ka gadoodeen canshuur gaaraysa boqol kiiba shan oo ay wasaarada maaliyada ku kordhisay.

Gudoomiyaha gobolka banaadir Injineer C/raxmaan Yariiso oo kulan laqaatay gudiga ganacsatada ayaa sheegay in laxalin doono tabashada ganacsatada, balse ganacsatada looga baahanyahay in ay layimaadaan wax macquul ah oo ay madaxda ka saraysa hor dhigaan.

Ganacsatada gobolka banaadir iyo maamulka gobolka ayaa markale maanta kulan isugu iman doona xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho shirkaas oo lafilayo in maanta laga soo saaro heshiis isfahan ah oo ay kala saxiixdaan ganacsatada iyo Dowladda.

Xirnaanshaha Suuqa Bakaara ee maalintii labaad ayaa waxa uu saameen ku yeeshay dadkii danyarta ahaa ee ka adeegan jiray Suuqaasi.

Xuseen Cali Nuur warsheekh oo kamid ah Gudiga ganacsatada ee loo xilsaaray xalinta khilaafka udhaxeeya wasaarada iyo ganacsatada ayaa sheegay in maanta 10:00 subaxnimo kulan kale layskugu iman doon , ganacsigii suuqa Bakaarahana uu sidiisa u sii xir naan doono .

Halkan ka dhagayso codka.

Xuseen War sheekh

