(Dhagayso) Gudoomiyaha Gobolka Bari Oo Shir deg deg ah isugu yeeray Shirkadaha Qan daraaslayaasha ah

Maamulka gobolka Bari ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray Dhamaan Shirkadaha Qandaraas layaasha ah ee ka howlgala gudaha Magaalada Bosaaso.

Shirkan ayaa ka dhici doona xarunta Rugta ganacsiga ee Magaalada Bosaaso.

Maamulka ayaa sidookale kulanka ku casuumay Culimaa udiinka Puntland ee Magaalada Bosaaso.

Ujeedada kulankan ayaa lagu sheegay sidii looga tashan laaha dayactirka Wadada hal bowlaha ah ee dhexmarta Gudaha Magaalada Bosaaso oo ah wadada kaliya ee magaalada laga soogalo lagana baxo.

Gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa ku amray in shir ka dahaasi ay soo xaadiraan shirkaasi, si loo Qiimeeyo dhaqalaha ku baxaya dhismaha wadadaasi.

Gudoomiyaha ayaa sheegay inaysan ka soo qayb gali doonin Shirkan Shirkadihii aan ka qayb qaadan bad baadinta doonidii ku soo Caariday xeebta magaalada Bosaaso 4tii bishan .

Halkan ka dhagayso Gudoomiyaha hadalkiisa.

Gudomiye dhado

