Posted by Bos

(Dhagayso) Gudoomiye Yariisow ” Oo Shaqadii ka Ruqseeyay Agaasimihii Waaxda Farsamada Ee Dowladda Hoose Ee Xamar

Qaar kamid ah shaqaalihii ka tirsanaa dowladda hoose ee Xamar ayaa maanta shaqadii laga ruqseeyay kadib markii lagu helay dambi ah in ay bixiyeen oo ay soo calaamadiyeen dhul aan lagu bixin sifo sharciga waafaqsan.

Warqad ka soo baxday maanta Xafiiska Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Injineer C/raxmaan Cumar Yariiso ayaa waxa uu shaqadii ka ga joojiyay Agaasimihii waaxda farsamada ee dowladda hoose ee Xamar, iyo qaar kamid ah shaqaalihii xafiiskiisa ka howlgali jiray.

Gudoomiyaha ayaa markii uu xilka lawareegay waxa uu wacad ku maray in uu talaabo ka qaadi doono cidkasta oo ku kacda falal laxiriira dhulboob iyo in si sharci daro ah lagu caalaamadiyo dhul ay cidkale leedahay oo aysan dowladda ogayn.

Go,aanka ka soo baxay maanta Gudoomiyaha Gobolka Banaadir waxaa Warbaahinta u aqriyay Xoghayaha Maamulka Gobolka Banadaair.

Halkan ka dhagayso.

120105_001 - My Recording

