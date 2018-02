Posted by Bos

(Dhagayso) Daruufo nololeed oo adag oo lagasoo sheegayo magaal xeebeedka Qandala.

Bosaso (Puntlandi) Magaalada Qandala oo katirsan gobolka Bari kuna taala xeebta badda cas, ayaa lagasoo sheegayaa xaalad adag oo dhinaca nolasha ah, kadib markii dadka halkaas ku dhaqan ay saameyn xoogan ku yeelatay abaaraha gobolka ka jira oo ku reebay saameyn dhinac walba ah.

Faarax Maxamed Xuseen oo kamid ah wax garadka degmada Qandala oo la hadlay wariyaha Puntlandi ee gobolka Bari, ayaa u sheegay in Ceelashii ay dadka iyo duunyadu ka cabijireen ay xumaadeen, dowladdana ay ka sugayaan in ay arrintan wax ka qabato.

Waxa uu sheegay in degmadu aysan lahayn adeegyadii arrimaha bulshada sida Caafimaadka iyo biyaha, isagoo intaas kusii daray in haweenka Uurka leh xilliga dhalmada looo soo qaado magaalada Bosaaso oo qiyaastii ujirta Qandala 75 kmtr.

Wasaarada Caafimaadka Dowladda Puntland ayaa dhammaadkii Sanadkii tagay waxa ay sheegtay in deegaanada ka baxsan laamiga ee gaari waaga loo yaan ay gaarsiin doonto  Barnaamijka baxnaaninta Hooyada iyo dhalaanka.

