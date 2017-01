Posted by pi6

(Dhagayso) Jawaari:” Doorashadu Waxay U Xaniban Tahay 14-Kursi Oo Dhiman”

Guddoomiyaha Baalamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ka hadlay sababta ay u go’aamin la’ yihiin waqtiga ay dhacayso Doorashadda Madaxweynaha Soomaaliya.

Maxamed Sheekh Cismaan ayaa sheegay in loo xaniban yahay kuraas dhan 14-Xildhibaan, wuxuu ka codsaday Odayaasha inay go’aan ka gaaran Xildhibaanada dhiman.

Jawaari ayaa sheegay in Soomaaliya ay u xaniban tahay Afar iyo Tobankaasi kursi, wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in muddo todobaad ah hawsha lagu soo dhameeyo.

Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya Jawaari ayaa laga sugayaa inuu qabto Doorasho xalaal ah oo ka dhacda Soomaaliya.

Hoos Ka Dhagayso Codka Jawaari;

