Posted by Bos

(Dhagayso) Maamulka Garoonka Diyaaradaha Ee Jubaland Oo Awaamiir ku Soo rogay Shirkadaha Duulimaadyada

Maamulka Jubaland ayaa ku amray Diyaaradaha rakaabka qaada ee ka shaqeeya Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada kismaayo ee Xarunta Jubada hoose in aan dadka Rakaabka ah lagu hayn karin gudaha Garoonka mudo ka badan sadax saacadood iyagoo sugaya Diyaaradii ay ku qornaayeen.

Amarkan ka soobaxay maanta Maamulka Garoonka Kismaayo ayaa udhignaa sidan hoos ku xusan

in qof rakaab ah oo lasoo baaray una soo diyaar garoobay bixitaan aan la reebikarin xiliga ay Diyaaradu timaado ama aan lagu badali karin dadkale.

Waxaa shirkadaha duulimaadka si dookale lafaray in iyagoon ogolaansho ka haysan Maamulka Garoonka aysan xafiis ka furan karin gudaha gaoonka Diyaaradaha ee Magaalada kismaayo.

Hadaba Go,aanadan ka soo baxay Maamulka Jubaland waxaa Warbaahinta u Akhriyay Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo C/laahi Aadan Maxamuud .

Halkan ka dhagayso.

