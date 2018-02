Posted by Bos

(Dhagayso) Madaxweyne Axmed Madoobe Muxuu kayiri Wadahadalada ONLF & Itoobiya?

Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo kadib safar shaqo oo uu ku tagay magaalada Nayrobi ee caasimada kenya ayaa ka warbixiyay safarkiisa uu kutagay dalkaai iyo waxa uu daaranaa.

Axmwd Madoobe ayaa sheegay in uu ka qayb galay kuln lagu dhex dhaxaadinayay dowladda Itoobiya iyo Ururka ONLF oo uu sheegay in ay guul ku soo dhamaatay.

Waxa uu sheegay Axmed Madoobe in ay laga mamaarmaan ay ahayd in shirarka noocaan oo kale ah Soomaalida ay ka qaybgasho maadama siyaabo badan ay arintan Soomaalida ay utaabanayso.

Axmed Madoobe waxa uu sheegay in wadahadaladan ay ahaayeen kuwo muhiim ah loona baahan yahay in lasii adkeeyo si ay unoqdaan kuwo mira dhala, wuxuuna hadalkiisa uu ku daray in gudiga dhex dhaxaadinta laga filayo in wadahadaladaasi ay ka soo saaraan natiijo dhaxal gal ah.

Hadalka Axmed Madoobe ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu wali socdo wadahadalada udhaxeeya dowladda Itoobiya iyo Ururka ONLF oo ay garwadeenka ka tahay dowladda kenya, mana jirto ilaa iyo hada wax natiijo ah oo ka soo baxay wadahadaladaasi .

Hoos ka dhagayso Axmed Madoobe .

Axme Madoobe

