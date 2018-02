Posted by Bos

(Dhagayso) Madaxweyne Waare Oo Xilal Cusub Magacaabay iyo Baarlamaanka Oo ku dhagan

Madaxweynaha Maamulka Hir-shabeela Maxamed Cabdi waare ayaa waxa uu dhawaan magacaabay Gudi madax banaan oo Baar lamaanka hortagi doona iyo Taliye yaal Ciidan, taas oo ay ka soo hor jeesteen qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Hir-shabeele.

Xildhibaanada ka soo hor jeestay magacaabista Madaxweyne waare ayaa sheegay in uu Madaxweynaha baal maray Dastuurkii udag sanaa Maamulkaasi kaas oo dhigaya in hadii uu Madaxweynaha xilalkaasi magacaabayo marka hore uu soo jeedinta leeyahay Wasiirka Amniga ee Maamulkaasi taas oo la sheegay in uusan samaynin Madaxweynaha .

Xildhibaan Geele Warsame oo kamid ah Xildhibaanada ka soo hor jeestay magacabsita uu sameeyay Madaxweyne Waare ayaa sheegay in aysan magacaabistan aysan waxba ka ogayn Baarlamaanka Maamulka Hir- shabeele iyo Xeer ilaalinta oo ay tahay Warqad uu Waare jeebkiisa kala soo baxay.

Arintan ayaa noqonaysa khilaaf kale oo horleh oo soo kala dhax gashay Madaxweynaha iyo Baarlamaanka Maamulkaasi ee Hir-shabeele .

Halkan Hoose ka dhagayso .

140227_005 - My Recording

