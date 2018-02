Posted by Bos

(Dhagayso) Maxaa ka soo baxay kulankii Amniga Ee Galmudug iyo Puntland ?

Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maalmihi la soo dhaafay waxaa ka socday kulamo looga halayay Amniga maagaalada ee labada dhinac.

kulamadan ayaa waxaa isugu yimid Maamulada labada dhinac ee Puntland iyo Galmudug ,waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday Beesha caalamka ,dowladda Fadaraalka Soomaaliya iyo Bulshada Rayidka ah.

Wax yaabhii ka soo baxay kulamadaasi ayaa waxaa kamid ahaa sidii Amniga Gaalkacyo labada dhinac ay u adkeen lahaayeen iyo in laga wada tashado sidii uu gobolka mudug uu u heli laahaa Amni buuxa oo laysku halayn karo .

Hadaba markii uu kulankan soo idlaaday waxaa Warbaahinta lawadaagay wax yaabihii looga hadlay kulanka Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Cabdi Xuseen.

Hoos ka dhagayso .

Z0000180 - My Recording

